Бывшего губернатора Хабаровского края Фургала приговорили к 22 годам колонии

Люберецкий суд вместе с присяжными признал виновным экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала по делу об организации двух убийств и одного покушения.

Его приговорили к 22 годам заключения в колонии строго режима.

По версии следствия, Фургал вместе с сообщниками организовал покушение на бизнесмена Александра Смольского и убийство предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова в 2004–2005 годах.

Его подельникам Марату Кадырову назначили 9,5 лет колонии строгого режима, Андрею Палею — 17 лет, Андрею Карепову — 21 год колонии.

2 февраля присяжные вынесли вердикт, которым признали виновность Фургала в организации двух убийств и одного покушения, а также в обороте оружия, однако по данному эпизоду вышел срок давности. Присяжные решили, что снисхождения он не заслуживает.