В большинстве районов Ленобласти 11 февраля пройдет небольшой снег

В субботу, 11 февраля, в Ленобласти ожидается облачная с прояснениями погода.

В большинстве районов пройдет небольшой снег, местами умеренный. Ветер ночью западный, юго-западный умеренный, местами порывы до сильного, днем юго-восточный, восточный от слабого до умеренного. Температура воздуха ночью -3…-8°C, местами до -11°C, днем -1…-6°C На дорогах гололедица.