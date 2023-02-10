Александр Дрозденко стал гостем XIX фестиваля «Пять вечеров»

Мероприятие состоялось в ленинградском областном Театре «На Литейном».

Губернатор Ленинградской области посетил девятнадцатый фестиваль «Пять вечеров» в театре «На Литейном». Об этом сообщается на сайте Правительства Ленинградской области

«Фестиваль предоставляет уникальную возможность зрителям познакомиться с интересными постановками театров из других регионов России», — отметил Александр Дрозденко ― Мы вместе с Театром «На Литейном» организуем этот фестиваль уже 19-й раз, а следующий год – юбилейный. Я поручаю сделать его ударным, красивым.»

XIX фестиваль «Пять вечеров» демонстрирует новые постановки театров из Москвы, Кемерова, Стерлитамака и Каменска-Уральского. Еще 2 спектакля показали артисты Театра «На Литейном», один из которых — мистическая история «Голова», поставленный в жанре «кухонного триллера». Вторая работа — комедия «Идите и показывайте».