Земфиру признали иностранным агентом в России

Ранее певица покинула Россию.

Минюст РФ 10 февраля признал певицу Земфиру иностранным агентом на территории России. Соответствующий приказ размещен на сайте ведомства.

Рамазанова (Земфира) открыто выступала в поддержку Украины, осуществляя концертную деятельность в недружественных странах с призывами против специальной военной операции, получала поддержку от иностранных источников, -указано в сообщении ведомства.