В Ленобласти проводят рейды на водоемах по поиску отважных рыбаков

Рыбаки продолжают испытывать ледяной покров на водоемах области на прочность, подвергаясь опасности.
На этот раз рейд был проведен на акватории на акватории Невы в Шлиссельбурге и в Отрадном.
Спасатели поисково-спасательного отряда г. Шлиссельбург совместно с представителями ГИМС и администрации провели профилактические беседы с рыбаками об опасности выхода на лёд и раздали гражданам соответствующие листовки, — рассказали в пресс-службе спасателей.
Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО
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