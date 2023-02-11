В Ленобласти проводят рейды на водоемах по поиску отважных рыбаков

Автор: Анастасия Щербакова
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Рыбаки продолжают испытывать ледяной покров на водоемах области на прочность, подвергаясь опасности.

На этот раз рейд был проведен на акватории на акватории Невы в Шлиссельбурге и в Отрадном.

Спасатели поисково-спасательного отряда г. Шлиссельбург совместно с представителями ГИМС и администрации провели профилактические беседы с рыбаками об опасности выхода на лёд и раздали гражданам соответствующие листовки, — рассказали в пресс-службе спасателей.

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Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО
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