В Мурино ветер снес остановку

Конструкция была ненадежной и требовала ремонта.

В группе ВКонтакте Девяткино LIVE | Мурино появилось сообщение о том, что в Мурино сильным порывом ветра сорвало и унесло конструкцию, установленную на месте остановки общественного транспорта.

Пользователи социальной сети поделились своими комментариями. Один из них заметил, что по всей видимости, остановка, которую ветром пронесло чуть ли не по всей улице, была старая и нуждалась в ремонте.

Ранее стало известно, что в Неве и Финском заливе поднялся уровень воды.