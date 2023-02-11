«Редчайшее явление»: в Петербурге зафиксировали необычные последствия сильного ветра и снегопада

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться

В пабликах распространяются кадры , на которые попали так называемые снежные рулоны. Они образовываются из-за сильных порывов ветра.

В соцсетях поделились кадрами снежных рулонов на улицах Петербурга. Как объяснил синоптик Михаил Леус в своем Телеграм, появления этого «погодного феномена» необходимо сразу нескольких условий.

Редчайшее метеорологическое явление <…> Должен идти снег, причем скорее мокрый снег с крупными снежинками (хлопьями), температура воздуха должна быть чуть выше нулевой отметки, и довершает ситуацию сильный ветер, — пишет метеоролог.

photo_2023-02-11_10-43-26

Фото: Наш дом - Невский Район
Вам будет интересно
"Редчайшее явление": в Петербурге зафиксировали необычные последствия сильного ветра и снегопада фото, природное явление, погода, Петербург, Михаил Леус
В Ленобласти проводят рейды на водоемах по поиску отважных рыбаков
Рыбаки продолжают испытывать ледяной покров на водоемах области на прочность, подвергаясь опасности. На этот раз рейд был проведен на акватории на...
11.02.2023 11
Автор