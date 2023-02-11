«Редчайшее явление»: в Петербурге зафиксировали необычные последствия сильного ветра и снегопада

В пабликах распространяются кадры , на которые попали так называемые снежные рулоны. Они образовываются из-за сильных порывов ветра.

В соцсетях поделились кадрами снежных рулонов на улицах Петербурга. Как объяснил синоптик Михаил Леус в своем Телеграм, появления этого «погодного феномена» необходимо сразу нескольких условий.

Редчайшее метеорологическое явление <…> Должен идти снег, причем скорее мокрый снег с крупными снежинками (хлопьями), температура воздуха должна быть чуть выше нулевой отметки, и довершает ситуацию сильный ветер, — пишет метеоролог.