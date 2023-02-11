Популярный бренд смартфонов заблокировал возможность звонить со своих устройств в России

Бренд техники ОРРО блокирует звонки со своих телефонов в России. Пока блокировка происходит на смартфонах, купленных в Китае, но активированных в нашей стране.

Модели OnePlus, купленные в Китае, внезапно перестали звонить в России. Китайский бренд OPPО ограничил возможность звонков и никак не комментирует происходящее. Об этом 11 февраля пишет редакция Baza. При попытке связаться по телефону с кем-либо, на экране устройства появляется уведомление.

В частности, под блокировку попали смартфоны, купленные в Поднебесной, но были активированы в другой стране. Отметим, что OnePlus в России не продаются. Соответственно, обязательства перед россиянами компания не имеет и не может помочь.