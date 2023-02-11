В Ленобласти лжемедики обокрали пенсионерку в поселке Кузьмоловский

Мошенницы забрали у женщины карту и наличные.

Как стало известно 47news, в начале шестого часа вечера 10 февраля во всеволожскую полицию обратился 71-летняя жительница поселка Кузьмоловский. Она рассказала, что несколькими часами ранее в дверь ее квартиры на улице Спортивной постучали женщины, представившиеся сотрудницами поликлиники.

После непродолжительного разговора и заполнения каких-то бумаг, гости ушли. А пожилая женщина обнаружила пропажу 12-ти тысяч рублей и банковской карты.

Полицией возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Разыскиваются две девушки. Младшей на вид около 20 лет, она кареглаза, носит песочное пальто и шапку той же расцветки. Ее спутница среднего роста и была одета во все темное.

Ранее стало известно, что задержаны подростки, которые в подземном переходе Петербурга отобрали у продавца коробки с обувью.