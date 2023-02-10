Задержаны подростки, которые в подземном переходе Петербурга отобрали у продавца коробки с обувью

Автор: Гузель Галимова
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Полиция Петербурга нашла и задержала подозреваемых в разбое в подземном переходе Петербурга.

Напомним, вечером 8 февраля в подземном переходе неизвестные распылили в 23-летнего гражданина Таджикистана из перцового баллончика, после чего забрали у него 10 коробок с обувью и скрылись. Было возбуждено уголовное дело.

9 февраля подозреваемых задержали.  Ими оказались 15-летний девятиклассник и 17-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья, который нигде не работает и не учится.

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08.02.2023 117
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