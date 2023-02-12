«Роскосмос» опубликовал снимок тектонического разлома в Турции

«Роскосмос» опубликовал снимок тектонического разлома после землетрясения на юго-востоке Турции.

«Роскосмос продолжает космический мониторинг последствий землетрясения на юго-востоке Турции», — говорится в сообщении госкорпорации.

На снимке, сделанном космическим аппаратом «Канопус-В», отмечен тектонический разлом.

Ранее сообщалось, что в провинции Хатай в Турции из-за землетрясения появился разлом шириной более 200 м.

По последним данным, жертвами разрушительных землетрясений стали более 24,6 тысячи человек. В Сирии погибли более 1,3 тысячи, пострадали свыше 2,3 тысячи человек.