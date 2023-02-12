Лавров: в США признали причастность к взрывам на «Северных потоках»

Официальные лица США признали свою причастность ко взрывам на «Северных потоках», заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью к информационно-просветительскому уроку «Разговор о важном».

«По сути дела, американские официальные лица признают, что взрывы, произошедшие на «Северном потоке» и «Северном потоке — 2», — их рук дело. Теперь даже с удовольствием об этом говорят», — цитирует его РИА Новости

По словам Лаврова, американская администрация преследовала цель разрушить альянс, который основан на российских энергоресурсах и немецких технологиях. Он объяснил, что этот союз угрожал монополии корпораций из США.