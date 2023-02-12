Александр Дрозденко поручил документально закрепить за Гатчиной статус столицы Ленобласти

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко поручил комитету правового обеспечения внести все необходимые изменения в нормативные акты для закрепления за Гатчиной статуса столицы 47 региона.

«Для меня двух мнений быть не может — столица у нас есть», — подчеркнул Дрозденко.

Он также добавил, что 100-летие региона в 2027 году будет отмечаться именно в Гатчине.

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Напомним, Гатчина официально получил статус столицы Ленобласти еще в апреле 2021 года, сюда планируется перевезти органы власти.