В лесу под Сусанино задержали петербуржца с килограммом наркотиков

Автор: Гузель Галимова
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В Гатчинском районе Ленобласти полиция задержала закладчика наркотиков.

Полиция обратила внимание на молодого человека, который ходил в лесу под Сусанино. При себе у мужчины нашлось два свертка наркотиков общей массой под килограмм.

В его доме в Петербурге нашли еще три пакета с синтетическими наркотиками. Возбуждено уголовное дело. В ближайшее время ему изберут меру пресечения.

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05.02.2023 182
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