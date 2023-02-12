В лесу под Сусанино задержали петербуржца с килограммом наркотиков

В Гатчинском районе Ленобласти полиция задержала закладчика наркотиков.

Полиция обратила внимание на молодого человека, который ходил в лесу под Сусанино. При себе у мужчины нашлось два свертка наркотиков общей массой под килограмм.

В его доме в Петербурге нашли еще три пакета с синтетическими наркотиками. Возбуждено уголовное дело. В ближайшее время ему изберут меру пресечения.