Ленобласть попала в топ-3 регионов с наименьшим уровнем безработицы

Сейчас уровень безработицы в регионе составляет всего 0,4%.

Ленобласть оказалась в топ-3 регионов страны с самым маленьким уровнем безработицы населения. Об этом порталу Online47 рассказала председатель комитета по труду и занятости населения Ленобласти Алла Астратова.

Общая безработица в стране имеет тенденцию к снижению с сентября 2022 года. За 5 месяцев общая безработица снизилась на 1,1% и в настоящее время составляет 3,3%. За этот же период отмечается рост численности занятого населения в экономике на 19,2 тысячи человек, — заявила она.