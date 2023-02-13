В Ленобласти двое мужчин угнали снегоход и оставили его фото у себя на телефоне. Это их и выдало

В Ленинградской области двое мужчин угнали снегоход с территории научно-опытной станции «Отрадное» Ботанического института РАН им. Комарова В. А. Стоимость транспортного средства составляла 500 тысяч рублей.

Полиции удалось быстро найти похитителей, один из них оказался ранее судимым за кражу. Снегоход найти не удалось, так как его успели продать.

Однако правоохранители обнаружили фотографии транспортного средства на одном из телефонов подозреваемых, а также деньги за его реализацию. Теперь полиция ищет проданный снегоход.