Девушку изнасиловали в парадной дома в Петербурге

По словам 18-летней пострадавшей, на нее напал малознакомый мужчина, изнасиловал пытался ее задушить в парадной дома на Колпинском шоссе в Санкт-Петербурге ночью 12 февраля.
Пострадавшая сообщила полицейским, что предполагаемый насильник – малознакомый ей «Максим».
С места изъяли происшествия запись камеры видеонаблюдения, отпечатки пальцев и следы обуви. В рамках оперативных действий полицейские вышли на 18-летнего нелегального мигранта. Решается вопрос об уголовном деле.
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16.12.2020 34450