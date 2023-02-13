Девушку изнасиловали в парадной дома в Петербурге

Автор: Сергей Агутин
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По словам 18-летней пострадавшей, на нее напал малознакомый мужчина, изнасиловал пытался ее задушить в парадной дома на Колпинском шоссе в Санкт-Петербурге ночью 12 февраля.

Пострадавшая сообщила полицейским, что предполагаемый насильник – малознакомый ей «Максим».

С места изъяли происшествия запись камеры видеонаблюдения, отпечатки пальцев и следы обуви. В рамках оперативных действий полицейские вышли на 18-летнего нелегального мигранта. Решается вопрос об уголовном деле.

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16.12.2020 34450
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