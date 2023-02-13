Александр Беглов считает, что у Петербурга есть перспективы для производства беспилотников

На данный момент все силы сосредоточены на решении важнейшей государственной задачи.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что город располагает всем необходимым, для серийного производства беспилотников. Об этом сообщает 78.ru.

По словам градоначальника, Петербург сосредоточил необходимые силы и средства для решения важнейшей государственной задачи. В настоящее время треть производителей беспилотников России уже выпускают свою продукцию на заводах Северной столицы.

Вузы очень серьёзно продвинулись в создании необходимой научной базы, но необходимо установить законодательные нормы, касающиеся летательных аппаратов, в частности, прописать нормы по коридорам и маршрутам их движения.

Фото: пресс-служба губернатора Санкт-Петербурга

Ранее стало известно, что Беглов дал понять, что выбрасывать соль на улицы Петербурга не перестанут.