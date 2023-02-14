В Шлиссельбурге законсервируют и отремонтируют канал и дом

Петровский канал и бывший жилой дом на улице Жука в этом году ждут консервация и ремонт.

«На Староладожском канале специалисты планируют расчистить стены, отремонтировать каменные блоки и установить их на исторические места, выполнить ремонт металлических и гидротехнических элементов шлюзов. В доме на улице Жука мы рассчитываем в этом году отремонтировать фасады, кровлю, водосточную систему и внутренние помещения, системы отопления и электроснабжения, а ветхие не исторические пристройки демонтировать», — рассказал зампредседателя Правительства Ленинградской области Владимир Цой.

После ремонта в дом №7 на улице Жука переедет существующий в городе музей.

Ранее Министерство культуры России оценило знаковые для Ленинградской области объекты. Также заместитель председателя правительства Ленинградской области – председатель комитета по сохранению культурного наследия отметил, что в 2023 году продолжится реставрация Павловского собора и усадьбы карикатуриста Павла Щербова в Гатчине, историко-краеведческого музея в Новой Ладоге, 180-летний дом на улице Сторожевой башни в Выборге, который несколько лет назад Выборгский музей-заповедник получил его в пользование от муниципалитета в неудовлетворительном состоянии и за свой счет разработал проект реставрации.