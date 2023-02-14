Полиция задержала мужчину, который жестоко избил человека на мойке в Кингисеппе

В воскресенье, 12 февраля, полицейские задержали 44-летнего уроженца Азербайджан, который жестоко избил человека на мойке для грузовых автомобилей в Кингисеппе Ленобласти.

Преступление произошло 31 января. По версии следствия, мигрант и его знакомый устроили драку на мойке и несколько раз руками и ногами ударили своего оппонента по голове и туловищу. Злоумышленники также били человека пистолетом, а затем открыли огонь из оружия, после скрылись.

Подозреваемый был задержан в Янино. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Соучастника разыскивают. Ведется следствие, пишет 47channel.