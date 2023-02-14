В Ленобласти прошли встречи с семьями участников СВО

Автор: Гузель Галимова
-
Поделиться

Во всех муниципальных районах Ленобласти прошли встречи с семьями участников спецоперации и контрактников.

В мероприятиях участвовали руководители районных администраций, военкомы, главы профильных ведомств, председатель регионального комитета семей воинов Отечества, а также представители женских советов.

Чаще всего на таких встречах обсуждались вопросы получения льгот на жилищно-коммунальные услуги, меры поддержки семей участников СВО, реабилитационных мероприятий для военнослужащих, вернувшихся домой.

Вице-губернатор Анна Данилюк подчеркнула, что регион находится в постоянном контакте с семьями мобилизованных, это помогает оперативно реагировать на просьбы жителей Ленобласти.

Вам будет интересно
В Ленобласти прошли встречи с семьями участников СВО спецоперация, СВО, Ленобласть, встречи
Песков: данных о новой волне частичной мобилизации нет
Данных о возможности второй волны мобилизации в России нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Накануне посольство США в Москве призвало...
13.02.2023 76
Автор