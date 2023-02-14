Стало известно, что думают уфологи про Сосновый Бор

По мнению экспертов внеземной разум может привлекать атомная станция.

Уфологи посчитали, что пришельцы посетили город в Ленинградской области, известный своей атомной станцией — сообщает 47news.

Интерактивная карта внеземной активности UFO Stalker, которую составляют уфологи-энтузиасты из разных стран, пополнилась городом Сосновый Бор Ленинградской области.

Выборг, где в небе наблюдали сразу около тридцати НЛО, тоже стал однажды мишенью внимания исследователей внеземных цивилизаций.

Ранее стало известно, что астрономы поймали сразу восемь возможных радиосигналов от инопланетян.