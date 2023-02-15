Александр Дрозденко поучаствовал в XIV Съезде строителей

В доме правительства Ленинградской области 14 февраля проходил XIV Съезд строителей. В обсуждении приняли участие губернатор Александр Дрозденко и зампредседателя правительства по строительству и ЖКХ Евгений Барановский.

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В приветственном слове глава региона сообщил, что на каждого жителя пришлось больше 2 квадратного метра вводимого жилья. Показатели вдвое превышают планку, поставленную Владимиром Путиным, и выводит Ленинградскую область в группу лидеров нацпроекта «Жилье и городская среда».

Всего за 2022 год Стройблок Ленобласти ввел в эксплуатацию около четырех миллионов квадратных метров жилья.

В ходе встречи обсуждались планы по строительству объектов инфраструктуры, вопрос с обманутыми дольщиками, новые законодательные инициативы в сфере архитектуры и комплексного развития территорий.