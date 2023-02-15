ЕС включил Россию в черный список налогообложения

Автор: Сергей Агутин
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Евросоюз добавил Россию, а также Британские Виргинские острова, Коста-Рику и Маршалловы острова в список юрисдикций, не сотрудничающих с ЕС в целях налогообложения. При этом из списка исключили Северную Македонию, Барбадос, Ямайку и Уругвай.

Указанные государства либо не ведут конструктивный диалог с ЕС по вопросам налогового управления, либо не выполняют свои обязательства по проведению необходимых реформ. В качестве решения проблемы предлагается организовать соблюдение ряда критериев: налоговой прозрачности, справедливого налогообложения и международных стандартов.

«Группа по разработке кодекса поведения проверила новое законодательство России, принятое в 2022 году, на соответствие критериям надлежащего налогового управления и пришла к выводу, что Россия не выполнила свое обязательство по устранению вредных аспектов специального режима для международных холдинговых компаний», – сказано в заявлении ЕС

Список юрисдикций, не сотрудничающих с ЕС по вопросам налогов, впервые был внедрен в 2017 году и обновляется два раза в год.

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