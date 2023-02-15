Похолодание и снегопады ожидаются в Ленобласти к концу этой недели

Синоптик Колесов рассказал о надвигающемся на регион циклоне.

По данным метеоролога, уже завтра, 16 февраля, всю Ленинградскую область накроет облачная погода. Пока существенных осадков не прогнозируется, однако к концу недели жителей региона ждет снег и понижение температуры воздуха.

В выходные дни ожидается влияние циклона, который смещается немного южнее Санкт-Петербурга, поэтому продолжаем ждать зимнюю, но слабоморозную погоду со снегом и ветром, — пишет Колесов в своем Телеграм.