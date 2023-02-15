Мужчину отправили в колонию из-за взорванной петарды в Петербурге

Суд в Санкт-Петербурге огласил приговор в отношении Мухаммадюсуфа З., который решил использовать пиротехнику прямо на лестничной площадке восьмого этажа дома № 6/1 на улице Белы Куна 26 июня 2021 года.

Мухаммадюсуф З., находясь в состоянии алкогольного опьянения, поджег и бросил к двери пиротехническое изделие. Произошел взрыв, испугавший хозяев жилища и повредивший обшивку входной двери.

Сумма ущерба пострадавших составила 30 тысяч рублей. Суд прекратил производство по статье «Умышленные повреждение имущества» в связи с примирением сторон, однако назначил мужчине 1,2 года колонии общего режима за хулиганство.