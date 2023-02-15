Александр Дрозденко Вместе с тихвинцами возложили цветы к городскому мемориалу

Автор: Кира Нагорная
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Глава Ленобласти принял участие в торжественно-траурном митинге «Не ради славы и наград…», посвящённом 34-й годовщине вывода советских войск из Афганистана.

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Александр Дрозденко VK
«Сегодня вся Россия вспоминает воинов-интернационалистов и участников локальных конфликтов. Сегодня каждый думает о земляках, участвующих в СВО, о мире, борьба за который идёт на Донбассе, о победе, которую каждый приближает по мере сил», ― подчеркнул губернатор.

Напомним, что сегодня, 15 февраля, в России отмечается памятна дата, посвященная нашим соотечественникам, отдавшим свою жизнь, защищая интересы своей Родины за ее пределами. Как уже многие успели догадаться, приурочена эта дата ко дню вывода советских войск из Афганистана. Между тем, боевые действия, в которых участвовали россияне за рубежом, не ограничиваются вышеупомянутой 10-летней войной.

Александр Дрозденко Вместе с тихвинцами возложили цветы к городскому мемориалу Тихвин, воины-интернационалисты, Александр Дрозденко
Александр Дрозденко Вместе с тихвинцами возложили цветы к городскому мемориалу Тихвин, воины-интернационалисты, Александр Дрозденко
Александр Дрозденко Вместе с тихвинцами возложили цветы к городскому мемориалу Тихвин, воины-интернационалисты, Александр Дрозденко
Александр Дрозденко Вместе с тихвинцами возложили цветы к городскому мемориалу Тихвин, воины-интернационалисты, Александр Дрозденко
Александр Дрозденко Вместе с тихвинцами возложили цветы к городскому мемориалу Тихвин, воины-интернационалисты, Александр Дрозденко
Александр Дрозденко Вместе с тихвинцами возложили цветы к городскому мемориалу Тихвин, воины-интернационалисты, Александр Дрозденко
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