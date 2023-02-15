Глава Ленобласти проверил работу Тихвинского вагоностроительного завода в новых условиях

Сейчас завод успешно переориентировал производство, наращивает выпуск вагонов для внутреннего рынка и дружественных стран, набирает дополнительный штат.

«Тихвинские инновационные вагоны снова поехали по стране и на экспорт. А Тихвинский вагоностроительный завод набирает 1000 новых сотрудников, в том числе для работы вахтовым методом», — поделился Александр Дрозденко.

Отметим, сто другие предприятия «Объединенной вагонной компании», такие как «Тихвинхиммаш», «Тихвинспецмаш», сборочный завод «Титран-Экспресс», открывают еще 640 вакансий. Предприятиям нужны электрогазосварщики, слесари по сборке металлоконструкций, механосборочных работ, слесари-ремонтники, электромонтеры, водители погрузчиков, инженеры электроники, заливщики металла и сталевары.

Напомним, режим простоя на Тихвинском вагоностроительном заводе введен 17 мая. Однако в мае 2022 года завод вновь запустил производство.