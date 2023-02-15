Они не сомневаются, что найдут работу в течение трех месяцев.

Как показал опрос экспертов hh.ru, результатами которого делится «47news», 63% респондентов из Ленинградской области уверены в своем карьерном успехе (58% — по России).

По доле таких целеустремленных соискателей 47-й регион разместился на четвертом месте, оставив позади даже Москву и Санкт-Петербург. В тройку лидеров же попали Крым, в котором 68% опрошенных полагают, что трудоустроятся в рекордно быстрые сроки, Вологодская (66%) и Смоленская области (64%).

Ранее сообщалось, что Ленобласть вошла в топ-3 регионов с наименьшим уровнем безработицы.