В библиотеке города Тосно открылись Джалилевские чтения

В центральной библиотеке города Тосно почтили память поэта-антифашиста Мусу Джалиля

Инициаторами вечера выступили участники татарского культурного общества «Файда», поддержку оказал Комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональных отношениям.

15 февраля отмечается 117 лет со дня рождения татарского поэта, Героя Советского Союза Мусы Джалиля. Писатель прожил трудную и короткую жизнь, но даже в тяжелые моменты он находил силы на творчество и стихи. В 2012 году в Тосно установлен памятник поэту, к которому каждый год приходят люди почтить память героического человека, отдавшего жизнь в борьбе с фашизмом.

Мусе Джалилю было присвоено посмертно звание Героя Советского Союза, а в 1957 году «Моабитская тетрадь» была отмечена Ленинской премией.