Лыжница из Ленобласти завоевала серебро на первенстве России

Автор: Сергей Агутин
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В Республике Башкортостан проходит первенство России по горнолыжному спорту среди спортсменов 14-15 лет. Ленинградскую область на состязаниях представляют 16 человек.

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Фото: Комитет по спорту Ленинградской области

Александра Громова из Приозерского района заняла второе место в дисциплине «супер-комбинация» и выполнила норму кандидата в мастера спорта.

Девушка представляет «Центр подготовки спортивного резерва по горнолыжному спорту, фристайлу». Тренирует спортсменку Екатерина Колготина.

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