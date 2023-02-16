Лыжница из Ленобласти завоевала серебро на первенстве России

В Республике Башкортостан проходит первенство России по горнолыжному спорту среди спортсменов 14-15 лет. Ленинградскую область на состязаниях представляют 16 человек.

Александра Громова из Приозерского района заняла второе место в дисциплине «супер-комбинация» и выполнила норму кандидата в мастера спорта.

Девушка представляет «Центр подготовки спортивного резерва по горнолыжному спорту, фристайлу». Тренирует спортсменку Екатерина Колготина.