Ленобласть поможет Енакиево с восстановлением школы, пострадавшей от обстрелов ВСУ

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко поручил оказать помощь в восстановлении школы информационных технологий в подшефном Енакиево, по которой ночью 16 февраля ударили две ракеты HIMARS.
Соответствующее поручение было дано заместителю председателя правительства Ленобласти по строительству и ЖКХ Евгению Барановскому. В кратчайшие сроки он свяжется с главой администрации Енакиево Романом Храменковым, чтобы оценить масштаб повреждений и размер нанесенного ущерба.
Фото: t.me/chernykh_ov
Деньги на восстановление будут выделены из резервного фонда губернатора Ленобласти, пишет тг-канал «Тайны Ленинградского двора».
Вам будет интересно
В ходе спецоперации на Украине погиб житель Тосненского района Ленобласти Руслан Богданов. Соболезнования родным и близким бойца выразил губернатор Ленобласти Александр...
14.02.2023 144