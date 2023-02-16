Ленобласть поможет Енакиево с восстановлением школы, пострадавшей от обстрелов ВСУ

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко поручил оказать помощь в восстановлении школы информационных технологий в подшефном Енакиево, по которой ночью 16 февраля ударили две ракеты HIMARS.

Соответствующее поручение было дано заместителю председателя правительства Ленобласти по строительству и ЖКХ Евгению Барановскому. В кратчайшие сроки он свяжется с главой администрации Енакиево Романом Храменковым, чтобы оценить масштаб повреждений и размер нанесенного ущерба.

Фото: t.me/chernykh_ov

Деньги на восстановление будут выделены из резервного фонда губернатора Ленобласти, пишет тг-канал «Тайны Ленинградского двора».