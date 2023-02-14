Футболист кировской команды «Нева» погиб на Украине

В ходе спецоперации на Украине погиб житель Тосненского района Ленобласти Руслан Богданов.

Соболезнования родным и близким бойца выразил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. Он подчеркнул, что Руслан Богданов был отважным человеком, тружеником и спортсменом.

Церемония прощания с погибшим бойцом состоялась 10 февраля в Тосно.

Руслан Богданов с 2014 года профессионально играл в футбол. Он выступал за футбольную команду «Нева» Кировского района Ленобласти.