Россиянам рассказали, как не платить налог при продаже авто

Согласно законодательству, россияне обязаны платить налог в размере 13% с продажи не только недвижимости, но и автомобиля. Однако, если соблюсти ряд условий, отчислять деньги государству не придется.

Как рассказал портал «Объясняем.рф», россияне могут не платить налог с продажи своей машины, если:

— Если срок владения авто более трех лет.

— Если машина получена в подарок от близкого родственника или перешла по наследству. Близкие родственники — супруг, родители, дети, бабушки и дедушки, внуки, братья и сестры, включая сводных. Унаследовать авто при этом можно от любого человека.

— Если автомобиль продан дешевле чем за 250 тысяч рублей.