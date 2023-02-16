Небольшой снег и до -8°C – погода в Ленобласти на 17 февраля

Облачная погода с прояснениями ждет жителей Ленобласти в пятницу, 17 февраля.

Ночью на западе, днем в большинстве районов пройдет небольшой, местами умеренный снег. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью на западе -1…-6°C, на востоке -8…-13°C, днем 0…-5°C, на востоке местами до -8°C.

На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет понижаться.