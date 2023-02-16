Обгоревшее тело нашли после пожара в бытовке под Мгой

Пожар случился утром 16 февраля – горел строительный вагончик в садоводстве «Чайка» во Мгинском поселении Кировского района Ленобласти.

Огонь занял 18 квадратных метров хозяйственной постройки. На месте происшествия работали восемь человек, задействовав две единицы техники.

После тушения пожарные обнаружили сильно обгоревшее тело. Пол и возраст погибшего устанавливаются. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.