Отключение произошло в центре.

Аварийное отключение электричества произошло в райцентре Всеволожского района Ленобласти сегодня около 16:20, сообщает 47news.

Причиной происшествия стала авария на сетях, часть города осталась без электричества. По словам местных жителей, отключение произошло в центре.

Детские сады, школы, больницы были переведены на резервное питание.

По данным районной администрации на 18:20, все потребители запитаны.

Ранее стало известно, что жителя Гатчинского района задержали за осенний поджог самосвала.