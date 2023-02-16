Жителя Гатчинского района задержали за осенний поджог самосвала

По подозрению в поджоге 14 февраля около 21:00 в квартире дома на улице Пионерской в Коммунаре Гатчинского района задержали 33-летнего местного жителя.

Самосвал загорелся в деревне Антелево 8 сентября 2022 года около 04:00. Хозяин самостоятельно потушил пламя и нашел на месте обгоревшую тряпку. Мужчина тогда сообщил полицейским, что ни с кем не ссорился, а его техника была припаркована так, чтобы никому не мешать.

Было заведено уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества путем поджога. Мотив предполагаемого поджигателя устанавливается. Известно, что ранее к уголовной ответственности он не привлекался.