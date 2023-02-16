Арестованный оказался ранее судимым.

В Выборгском районе Петербурга задержан угрожавший убийством знакомой вооружённый рецидивист — сообщает 78.ru. Мужчину ранее судили за хранение наркотиков, кражу и повреждение имущества.

16 февраля в 13 часов на улице Харченко неоднократно судимый встретил у магазина свою бывшую, достал нож и, размахивая им, стал угрожать расправой. Персонал супермаркета нажал кнопку тревожной сигнализации, после чего дебошир поспешил скрыться.

Прибывший на место наряд опросил потерпевшую и, получив приметы нападавшего, приступил к его розыску. Сотрудники вневедомственной охраны обнаружили и задержали правонарушителя по горячим следам около 13:15 возле жилого дома на Новолитовской улице.

Выяснилось, что сразу после конфликта, мужчина пошёл к потерпевшей домой, где, угрожая ножом её 66-летней бабушке, похитил смартфон своей бывшей возлюбленной.

Задержанного доставили в ближайший отдел полиции.

Фото: ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

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