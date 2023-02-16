Монохром: леса Ленобласти украсили разноцветные лишайники

В регионе насчитали свыше тысячи их разновидностей.

Зима «крадет» яркие краски у местных лесов, однако лишайники эффективно скрашивают картину. Как это выглядит, видно на снимках сотрудников дирекции особо охраняемых природных территорий (ООПТ) Ленинградской области, которыми они поделились в сообществе «ВКонтакте» 16 февраля.

«Присмотритесь к ним поближе, и Вы увидите множество цветов и оттенков. Ярко жёлтый переходящий в оранжевый, насыщенно зелёный, нежно салатовый, кроваво красный — и это только малая толика», — пишут работники.

Фото: ВКонтакте / ЛОГКУ "Дирекция ООПТ Ленинградской области"

Ранее стало известно, что в Ленобласти нежности мамы-лосихи с ее малышом попали на видео.