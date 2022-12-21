В Ленобласти нежности мамы-лосихи с ее малышом попали на видео

Во Всеволожском районе Ленобласти фотоловушка запечатлела умилительную сцену, как лосиха с материнской нежностью ухаживает за своим единственным сыном-подростком.

Кадрами поделился биолог Павел Глазков.

Биолог рассказал, что сейчас перед лосихой стоит две важные задачи: обучить малыша всем основным жизненным навыкам и сохранить его жизнь. Хоть детеныш и ростом уже почти с маму, его жизнь в данный момент полностью зависит от нее, поэтому он не покидает мать ни на минуту.

Лосиха и малыш будет неразлучна до весны. Когда у самки появится новое потомство, лосенку придется уйти и начать самостоятельную жизнь.