В Ленобласти нежности мамы-лосихи с ее малышом попали на видео

Во Всеволожском районе Ленобласти фотоловушка запечатлела умилительную сцену, как лосиха с материнской нежностью ухаживает за своим единственным сыном-подростком.
Кадрами поделился биолог Павел Глазков.
Биолог рассказал, что сейчас перед лосихой стоит две важные задачи: обучить малыша всем основным жизненным навыкам и сохранить его жизнь. Хоть детеныш и ростом уже почти с маму, его жизнь в данный момент полностью зависит от нее, поэтому он не покидает мать ни на минуту.
Лосиха и малыш будет неразлучна до весны. Когда у самки появится новое потомство, лосенку придется уйти и начать самостоятельную жизнь.
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