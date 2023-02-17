Рейтинг доверия Владимиру Путину стал еще выше

Новый опрос ВЦИОМ показал, сколько россиян доверяют президенту России Владимиру Путину.

Согласно данным центра, Владимиру Путину доверяет 79,1% опрошенных россиян, а одобряют его работу — 76%. Опрос проводился среди 1,6 тысячи человек, возраст которых от 18 лет.

Ранее рейтинг доверия главе государству был немного ниже — 78%.