В поселке им. Свердлова задержали более 10 грузовиков, которые хотели нелегально сбросить мусор

Во Всеволожском районе Ленобласти предотвратили массовый сброс отходов.
Специалисты эконадзора вместе с местной администрацией и полицией остановили больше 10 грузовиков, которые планировали нелегально сбросить мусор в поселке им. Свердлова.
Водителям выписали штрафы за несоблюдение требований охраны окружающей среды, а также составили протоколы об административных правонарушениях за перевозку отходов без разрешительной документации.
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19.01.2023 167