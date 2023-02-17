В поселке им. Свердлова задержали более 10 грузовиков, которые хотели нелегально сбросить мусор

Автор: Гузель Галимова
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Во Всеволожском районе Ленобласти предотвратили массовый сброс отходов.

Специалисты эконадзора вместе с местной администрацией и полицией остановили больше 10 грузовиков, которые планировали нелегально сбросить мусор в поселке им. Свердлова.

2023-02-17 10.46.52
Фото: правительство Ленобласти

Водителям выписали штрафы за несоблюдение требований охраны окружающей среды, а также составили протоколы об административных правонарушениях за перевозку отходов без разрешительной документации.

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