В поселке им. Свердлова задержали более 10 грузовиков, которые хотели нелегально сбросить мусор

Во Всеволожском районе Ленобласти предотвратили массовый сброс отходов.

Специалисты эконадзора вместе с местной администрацией и полицией остановили больше 10 грузовиков, которые планировали нелегально сбросить мусор в поселке им. Свердлова.

Водителям выписали штрафы за несоблюдение требований охраны окружающей среды, а также составили протоколы об административных правонарушениях за перевозку отходов без разрешительной документации.