Суд выполнил просьбу Ефремова не заменять ему тюремное наказание на менее строгое

Актер продолжит отбывать срок в колонии по делу о смертельном ДТП.

Суд удовлетворил ходатайство актера Михаила Ефремова о прекращении производства по по замене ему наказания. Об этом стало известно редакции 112. Не так давно артист хотел отправиться на принудительные работы, но потом передумал.

Ранее адвокат рассказал, почему Ефремов мог отказаться от замены тюремного наказания.

Напомним, 8 июня 2020 года Михаил Ефремов, управляя Jeep Grand Cherokee в состоянии алкогольного опьянения, въехал в фургон Lada, водитель которого погиб. Пресненский суд Москвы приговорил артиста к 8 годам заключения, которые впоследствии сократили до 7,5 года.