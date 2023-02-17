Названа категория россиянок, которые могут выйти на пенсию намного раньше

Для этого необходимо соблюсти ряд условий.

Так, женщины, имеющие троих детей, смогут выйти на пенсию раньше — уже в 57 лет. Об этом рассказали Госуслуги в своем официальном Телеграм-канале.

Чтобы это стало возможным, также необходимо соблюсти три условия:

женщины есть минимум 15 лет страхового стажа;

она воспитала каждого ребенка минимум до 8 лет;

на лицевом счете есть необходимое значение пенсионного коэффициента.