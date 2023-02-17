Названа категория россиянок, которые могут выйти на пенсию намного раньше

Для этого необходимо соблюсти ряд условий.
Так, женщины, имеющие троих детей, смогут выйти на пенсию раньше — уже в 57 лет. Об этом рассказали Госуслуги в своем официальном Телеграм-канале.
Чтобы это стало возможным, также необходимо соблюсти три условия:
- женщины есть минимум 15 лет страхового стажа;
- она воспитала каждого ребенка минимум до 8 лет;
- на лицевом счете есть необходимое значение пенсионного коэффициента.
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14.02.2023 90