Названа категория россиянок, которые могут выйти на пенсию намного раньше

Автор: Анастасия Щербакова
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Для этого необходимо соблюсти ряд условий.

Так, женщины, имеющие троих детей, смогут выйти на пенсию раньше — уже в 57 лет. Об этом рассказали Госуслуги в своем официальном Телеграм-канале.

Чтобы это стало возможным, также необходимо соблюсти три условия:

  • женщины есть минимум 15 лет страхового стажа;
  • она воспитала каждого ребенка минимум до 8 лет;
  • на лицевом счете есть необходимое значение пенсионного коэффициента.
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14.02.2023 90
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