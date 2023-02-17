Снег, сильный ветер и до -6°C – погода в Ленобласти на 18 февраля

Автор: Гузель Галимова
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Облачная погода ждет жителей Ленобласти в субботу, 18 февраля.

В большинстве районов пройдет снег, местами небольшой, ночью на западе местами сильный. В отдельных районах ожидается метель. Ветер юго-восточный, восточный умеренный, местами порывы до сильного.

Температура воздуха в течение суток -1…-6°C, ночью на востоке местами до -10°C. На дорогах гололедица.

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17.02.2023 44
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