Снег, сильный ветер и до -6°C – погода в Ленобласти на 18 февраля

Облачная погода ждет жителей Ленобласти в субботу, 18 февраля.
В большинстве районов пройдет снег, местами небольшой, ночью на западе местами сильный. В отдельных районах ожидается метель. Ветер юго-восточный, восточный умеренный, местами порывы до сильного.
Температура воздуха в течение суток -1…-6°C, ночью на востоке местами до -10°C. На дорогах гололедица.
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