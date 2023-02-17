Александр Дрозденко: Наша основная цель — чтобы жители были здоровы и занимались спортом

Подводя итоги 2022 года, глава региона отметил рекордные для области показатели: больше половины ленинградцев регулярно занимаются спортом.

«Сегодня перед регионом стоит задача вовлечь в регулярные занятия спортом как можно большее число людей. Приоритетными направлениями нашей работы является укрепление здоровья граждан и увеличение продолжительности жизни ленинградцев. Наша основная цель — чтобы жители были здоровы и занимались спортом», — отметила глава 47 региона.

В 2022 году численность ленинградцев, регулярно занимающихся физкультурой и спортом, составила 897 582 человек — 50,8%. Также региональные спортсмены на международных, всероссийских и межрегиональных соревнованиях в 2022 году завоевали 1100 медалей.

Награды за достижения в сфере физкультуры и спорта сегодня получили несколько десятков человек. С полным перечнем победителей можно познакомиться здесь.

Напомним, что записать детей на кружки и секции в Ленобласти теперь можно на Госуслугах. Также подробную информацию о работе спортивных клубов для детей и молодежи, а также телефоны районных государственных учреждений, курирующих работу спортивных секций можно найти на официальном сайте комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области в разделе «Детские секции».