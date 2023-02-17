Чебурашка стал причиной засора канализации в центре Петербурга

Специалисты Водоканала Петербурга вытащили из канализации плюшевого Чебурашку.

Игрушку обнаружили во время профилактической промывки сетей водоотведения в Центральном районе города. И, хотя, специалисты чего только не видели в трубопроводах: от матрасов до предметов личной гигиены, такой находке они удивились.

Фото: Водоканал Санкт-Петербурга

Игрушку решили отмыть и поместить в экспозицию «Наши приплываши» на Юго-Западных очистных сооружениях, где собраны самые странные предметы, которые работники находят в канализационных сетях. Водоканал просит петербуржцев не пополнять эту «экспозицию».