Чебурашка стал причиной засора канализации в центре Петербурга

Автор: Гузель Галимова
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Специалисты Водоканала Петербурга вытащили из канализации плюшевого Чебурашку.

Игрушку обнаружили во время профилактической промывки сетей водоотведения в Центральном районе города. И, хотя, специалисты чего только не видели в трубопроводах: от матрасов до предметов личной гигиены, такой находке они удивились.

Чебурашка стал причиной засора канализации в центре Петербурга Чебурашка, Петербург, водоканал
Чебурашка стал причиной засора канализации в центре Петербурга Чебурашка, Петербург, водоканал
Фото: Водоканал Санкт-Петербурга

Игрушку решили отмыть и поместить в экспозицию «Наши приплываши» на Юго-Западных очистных сооружениях, где собраны самые странные предметы, которые работники находят в канализационных сетях. Водоканал просит петербуржцев не пополнять эту «экспозицию».

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16.02.2023 68
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