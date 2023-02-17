Как называются дни масленичной недели и что принято делать в каждый из них?

Блины, гуляния, сжигания соломенного чучела — все то, с чем ассоциируется у россиян православный праздник Масленица. Праздничная неделя ежегодно проходит перед Пасхой. В 2023 году эти даты выпадают на период с 20 по 26 февраля. Ivbg.ru рассказывает о днях масленичной недели, повествуя о том, что принято делать в каждый из них.

Как называются дни Масленицы?

Праздник Масленица имеет и другое название — сырная неделя. После крещения Руси Масленица отмечается в последнюю неделю перед Великим постом, за семь недель до Пасхи. В этом году масленичная неделя празднуется с 20 по 26 февраля включительно. По традиции каждый день Масленицы имеет своё название: понедельник — «Встреча», вторник — «Заигрыш», среда «Лакомка», четверг «Разгуляй», пятница — «Тёщины вечерки», суббота «Золовкины посиделки», воскресенье — «Прощёное воскресенье».

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Что нужно делать в каждый из этих дней?

Каждый из семи праздничных дней имеет не только своё название, но и определённые традиции. Например, в понедельник — день «Встречи», принято встречать Масленицу, готовить продукты к праздничному столу и печь блины. По традиции первый блин отдаётся бедным и нищим, чтобы те помянули души умерших родных.

Вторник — день «Заигрыш» можно начинать с гуляний: катания с горок, на санях и на каруселях. Также в этот день принято заниматься сватовством: молодые люди ходят на смотрины и ищут себе вторую половину. Родители молодых активно поощряют это: если случится венчание, то только на масленичной неделе, так как в Великий пост венчаться запрещено. Сыграть свадьбу молодожёнам можно уже на Красную горку — первое воскресенье после Пасхи.

Лакомки — это третий день Масленичной недели и последний день «Узкой Масленицы». В этот день тёща накрывает пир для зятя и его гостей, а сама глядит за тем, что именно есть родственник: если налегает на блины с солёной начинкой, то характер у него непростой, а если на сладкое — зятёк душка с мягким и нежным характером.

Четверг, или «Разгуляй», — первый день «Широкой масленицы». В этот день пора прекращать хозяйственные работы и начинать гуляние. Люди всех возрастов выходят на улицу, чтобы покататься на санях, понаблюдать за кулачными боями, битвами за снежные города, или стать их участниками, поколядовать. В этот день жгут ритуальные костры и прыгают через них.

«Тёщины вечерки» — в этот пятничный день мужчина обхаживает маму своей возлюбленной: официально приглашает тёщу в дом, куда она приходит со своими подругами. За праздничным столом мама жены и её делегация рассказывает о семейном счастье и даёт добрые советы по поводу семейной жизни. Однако все угощения на стол готовит жена.

День золовки, сестры мужа, приходится на субботу. В этот день женщина должна звать родственников мужа к себе, главная из которых — сестра. Если она незамужняя, то полагается пригласить в дом и незамужних подруг, если же венчана в церкви, рядом с ней должны находиться люди семейные. Всех гостей угощают блинами, а золовке вручают приятный подарок.

В воскресенье — «Прощёное воскресенье» принято провожать Масленицу. В этот день сжигается соломенное чучело хозяйки праздника. Пепел Масленицы развеивают по полям, чтобы год был плодородным. С этого момента зима должна уйти, уступив права солнечной и теплой весне.

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Масленичные приметы

В праздничные дни Масленицы есть несколько примет, которые помогут узнать о грядущих жизненных делах. Например, если блины получаются плохо пропеченными или некрасивыми, то в скором времени вас ждут трудные времена, болезни или неприятности. Если перед началом Масленицы стоит холодная и ненастная погода – ждите хорошего урожая. Если незамужняя девушка встречает подвыпившего человека на Масленицу – то ее ждет счастливый и долгий брак.

В прошлом году в ivbg писали, как прошли Масленичные гуляния 2022 года в Ленобласти.