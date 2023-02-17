Стало известно мнение экспертов о запуске в производство электромобиля е-Нева

Автор: Анастасия Щербакова
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Вопрос в том, готов ли город к появлению новинки.

Серийное производство новых машин в Северной столице планируют запустить в конце 2026 года.

55–65 тыс. электромобилей E-Neva хотят пополнить рынок в городе на Неве — сообщают НЕВСКИЕ НОВОСТИ.

Как отмечают специалисты, в городе пока почти нет специальных заправок, да и не видно, чтобы их становилось больше. Для массового пользования таким видом транспорта они попросту необходимы.

Успех будет зависеть во многом от решений властей в сторону этого вопроса. Ведь одно дело, когда работа ведется над опытным образцом, другое — выводить на рынок что-то новое.

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Ранее стало известно, что производство электромобилей запустят в Петербурге в 2026 году.

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